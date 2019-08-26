ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ميركل: حل الصراع الإيراني لن يكون سهلا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:03 م
أنجيلا ميركل
أنجيلا ميركل
رويترز
قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين إن قادة مجموعة الدول السبع اتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودهم لتجنب تصعيد التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي.

وأضافت ميركل أن جميع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا على أنه ينبغي ألا تملك إيران أسلحة نووية وعلى أن المفاوضات هي السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة رحبت بالمحادثات الأوروبية مع طهران.

وقالت عن المحادثات "ماذا ستكون النتيجة وما الاحتمالات التي ستنكشف، لا يمكننا القول اليوم... لكن الإرادة القوية للحوار خطوة كبيرة بالفعل إلى الأمام".

وأضافت، مخاطبة الصحفيين بعد اجتماع قادة القوى الاقتصادية، السبع "لدينا جميعا مصلحة كبيرة في حل سلمي لمثل هذا الصراع، لكنه لن يكون سهلا".

ترشيحاتنا

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فخمة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة

ميتشو يعنف نجم الزمالك عقب مباراة ديكاداها الصومالي

بمناسبة الهجرة النبوية .. أول سبتمبر إجازة رسمية بجامعة الأزهر

تامر أمين مذيع مثير للجدل.. فيفي عبده وشيرين عبد الوهاب وشريف مدكور مشاهير لم يسلموا من لسانه

نعم فاوضونى.. مدرب عالمى جديد يرفض تدريب الأهلى خلفا لـ لاسارتى

لهذا السبب..اتحاد الكرة يدرس تعديل موعد مباراة الاهلي والزمالك

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها

بـ فستان مكشوف ومجوهرات فخمة .. رانيا منصور تستعرض أناقتها فى جلسة تصوير جديدة

مكياج صاخب وفستان فضى .. يارا تتألق بإطلالة مثيرة