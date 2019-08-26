ميركل: حل الصراع الإيراني لن يكون سهلا

قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل اليوم الاثنين إن قادة مجموعة الدول السبع اتخذوا خطوة كبيرة إلى الأمام في جهودهم لتجنب تصعيد التوتر مع إيران بسبب برنامجها النووي.



وأضافت ميركل أن جميع قادة مجموعة الدول الصناعية السبع اتفقوا على أنه ينبغي ألا تملك إيران أسلحة نووية وعلى أن المفاوضات هي السبيل الأمثل لتحقيق هذا الهدف، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة رحبت بالمحادثات الأوروبية مع طهران.



وقالت عن المحادثات "ماذا ستكون النتيجة وما الاحتمالات التي ستنكشف، لا يمكننا القول اليوم... لكن الإرادة القوية للحوار خطوة كبيرة بالفعل إلى الأمام".



وأضافت، مخاطبة الصحفيين بعد اجتماع قادة القوى الاقتصادية، السبع "لدينا جميعا مصلحة كبيرة في حل سلمي لمثل هذا الصراع، لكنه لن يكون سهلا".