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رياضة

مدرب مانشستر يونايتد يفجر مفاجأة حول تسديد ركلات الترجيح

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:03 م
دى خيا
دى خيا
فجر سولشاير المدير الفني لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي مفاجأة غير متوقعة حول تسديد ركلات الترجيح بالفريق وذلك بعد إضاعة 
بوجبا وراشفورد لركلتين جزاء مما تسبب في فقدان النقاط للفريق.

حيث أفادت صحيفة ديلي ميل البريطانية بأن المدير الفني للفريق قرر أن يكون الحارس الإسباني للفريق ديفيد دي خيا هو الخيار الأول للمدرب في تنفيذ ركلات الترجيح.

ويذكر أن فريق مانشستر يونايتد قد خسر أمام كريستال بالاس وذلك بعد أن أضاع اللاعب راشفورد لضربة جزاء أدت لخسارة فريقه ال3 نقاط مما جعلهم في المركز الخامس ب4 نقاط.

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