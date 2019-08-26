ترامب يخصص وقتا طويلا بقمة G7 لمهاجمة الإعلام.. والقادة: لماذا يكرهون بلادك

استهدف الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التغطية الإعلامية له خلال اجتماعه مع قادة مجموعة السبع (G-7) في فرنسا، حيث يواجه تراجعا دوليا إزاء الرسوم الجمركية المفروضة على الصين واحتمال حدوث حالة من الركود.



ووفقا لصحيفة "ذا هيل" الأمريكية، قامت وسائل الإعلام بتشويه المواضيع التي غرد بها ترامب؛ بما في ذلك المناقشات مع قادة العالم في بياريتز وإشاراته إلى نفسه على أنه "الشخص المختار" للتفاوض مع الصين بشأن التجارة.



كما انتقد ترامب وسائل الإعلام، صباح يوم الأحد، متهما إياها بمحاولة إضعاف فرص إعادة انتخابه.



وفي مجموعة من التغريدات، قال ترامب إن المخاوف من الركود والعلاقات المتوترة مع دول مجموعة السبع يتم منحها تغطية كبيرة لإلحاق الضرر به.



وبعد فترة وجيزة، ادعى ترامب أن منافذ الأخبار 'تهدف' لإفشال الولايات المتحدة.



وعقب الاجتماع مع قادة بعض الدول الأعضاء في مجموعة السبع، أكد ترامب أن العديد منهم سألوه : "السيد الرئيس، لماذا تكره وسائل الإعلام الأمريكية بلادكم بهذه القوة؟ لماذا هي تتمنى لها الفشل؟".



وفي وقت لاحق من اليوم، قام ترامب بتغريدة قال فيها: 'نحن جميعا نضحك على عدم معرفة الولايات المتحدة بالأحداث والمحادثات التي تجرى في مجموعة الدول السبع G-7.



ولإثبات مزاعمه بأن وسائل الإعلام كانت تشوه القمة، قام ترامب باقتباس تغريدات من موقع إلكتروني للتعليقات السياسية والاجتماعية اليمينية المتطرفة يدعى The Rebel. وقال: "لا، لقد عقدنا بالفعل اجتماعا جيدا ومثمرا للغاية"، وذلك على الرغم من أنه لم يكن من الواضح ما هو الجزء من التغريدة الأصلية الذي كان ينفيه الرئيس.



وصعد ترامب هجماته على وسائل الإعلام مؤخرا حيث أظهر الاقتصاد علامات تشير إلى ركود محتمل.



وبعد أن تعرضت الأسهم لأكبر انخفاض لها في العام الماضي في وقت سابق من هذا الشهر، غرد ترامب قائلا: "إن وسائل الإعلام المزيفة تبذل كل ما في وسعها لفرض الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة لأنهم يعتقدون أن ذلك يضر بي ويعيق إعادة انتخابي".



وسافر ترامب إلى فرنسا مباشرة بعد تصاعد الحرب التجارية المتبادلة بين الولايات المتحدة والصين بشكل أكبر مع الإعلان عن تعريفات جديدة على السلع الصينية بقيمة 500 مليار دولار، مما أدى إلى انخفاض في أسواق الأسهم الأمريكية.



جدير بالذكر أن ترامب يهاجم وسائل الإعلام في بلاده منذ أن وصل إلى البيت الأبيض، حيث لا يترك مناسبة من دون أن يوجه انتقادات لاذعة لها.