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تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:13 م
صدى البلد
حمادة خطاب
وقع الإعلامي تامر أمين على اجراءات عضويته بنقابة الاعلاميين، فى محاولة منه ليعود للظهور على برنامجه وذلك بعد صدور قرار من مجلس النقابة بمنعه من مزاولة مهنته.

وكان قد وصل منذ قليل الإعلامي تامر أمين ، إلى مقر نقابة الإعلاميين ، لانهاء اجراءات عضويته بالنقابة فى محاولة منه ليعود للظهور على برنامجه، فيما أكدت مصادر من داخل النقابة أن مسألة عودته للظهور على برنامجه مساء اليوم ليست مؤكدة.

من جانب آخر قرر مجلس نقابة الإعلاميين برئاسة الدكتور طارق سعدة مساء أمس بمنع تامر أمين مقدم برنامج "آخر النهار " المذاع علي قناة النهار من ممارسة النشاط الإعلامي في القناة أو اي وسيلة اعلامية اخرى لعدم حصوله على تصريح مزاولة النشاط الإعلامي للنقابة وانه غير مقيد بجداول النقابة وذلك بالمخالفة للقانون.

وفور انتهاء لجنة الشكاوى بالمجلس من تحقيقاتها ستقوم بإعداد توصياتها ورفعها المجلس الأعلى.

وكانت قد استمعت لجنة الشكاوى لأقوال الإعلامي تامر أمين خلال الجلسة التى عقدت للتحقيق معه أمس.
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور
تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور

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