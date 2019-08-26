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محافظات

محافظ الشرقية: سرعة تحصيل متأخرات المراكز والمدن

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:13 م
محافظ الشرقية يُشدد
محافظ الشرقية يُشدد على سرعة تحصيل المتأخرات المستحقه
محمد الطحاوي
شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة تحصيل المتأخرات المستحقة لدى المراكز والمدن والأحياء وتفعيل دور أقسام الإيرادات وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين ، لتعظيم الإيرادات والإستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

جاء ذلك خلال ترأسه لإجتماع المجلس التنفيذي ، بحضور اللواء حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات والأستاذ محمد الصافي السكرتير العام المساعد ، والعقيد رضا حسيني المستشار العسكري ، ومديري المديريات الخدمية ورؤساء المراكز والمدن والأحياء وذلك بقاعة الاجتماعات بالديوان العام.

طالب محافظ الشرقية رؤساء المراكز والمدن والأحياء بالنزول للشارع والإلتحام بالمواطنين والتعرف على مشاكلهم على الطبيعة وتوفير الحلول اللازمة لها والتصدي لمحاولات البناء المخالف والتعدي على الأرض الزراعية، وكذلك متابعة نسب تنفيذ المشروعات بكافة القطاعات التنموية والخدمية لدفع عجلة العمل وإسراع الخطى في تنفيذ المشروعات الجارية لتدخل الخدمة وتحقق الاستفادة للمواطنين.

وخلال الإجتماع تم إستعراض موقف المتحصلات من قاعات الأفراح غير المرخصة وكذلك موقف المتحصل من منظومة الإعلانات والتأكد من إتباع الإجراءات الإدارية التي تم إتخاذها ، ويشدد المحافظ على ضرورة تطبيق القانون وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

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