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بث مباشر .. مشاهدة مباراة الاتحاد السكندري أمام العربي الكويتي بدور الـ32 للبطولة العربية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:07 م
فريق الاتحاد السكندري
فريق الاتحاد السكندري
ياسمين تيسير
يستضيف فريق العربي الكويتي منافسه الاتحاد السكندري، على ملعب صباح سالم في الساعة السابعة والربع بتوقيت القاهرة ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية".

ويقدم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر للمباراة

ويسعى فريق الاتحاد السكندري بقيادة طلعت يوسف مع التعاقدات الجديدة واللاعبين المخضرمين، مثل عماد السيد حارس الزمالك وأحمد رفعت وإسلام جمال بالإضافة لنجوم الفريق محمد جدو وخالد قمر للذهاب بعيدًا في البطولة العربية وتحقيق مركزًا مناسبًا.

ونجح الاتحاد الموسم الماضي في تحقيق عدة مفاجأت في البطولة العربية واخرج الترجي التونسي والزمالك المصري قبل أن يتم إقصاؤه على يد الهلال السعودي في دور الثمانية.

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