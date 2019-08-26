البورصة تخسر 3.7 مليار جنيه وتراجع جماعي بمؤشراتها

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم، الاثنين، مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح على خلفية الارتفاعات التي حققتها خلال الأيام الماضية من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار الأجنبية.



وخسر رأسمال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو7ر3 مليار جنيه، لينهي التعاملات عند مستوى 753 مليار جنيه، وسط تداولات كلية بلغت نحو 3ر1 مليار جنيه، تضمنت تعاملات بسوق المتعاملين الرئيسيين، وصفقات نقل ملكية بقيمة 4ر540 مليون جنيه.



تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30، بنسبة 35ر0 في المائة ليبلغ مستوى 03ر14291 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس70، بنحو 74ر0 في المائة ليبلغ مستوى 57ر544 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي اكس 100، الأوسع نطاقا والذى تراجع بنحو 55ر0 في المائة ليبلغ مستوى 15ر1427 نقطة.

