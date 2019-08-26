"وحمة بلقيس" لحسين بكري تشارك في معرض الكتاب 2020

يستعد الشاعر والاديب حسين بكري لإصدار الطبعة الثانية من روايته "وحمة بلقيس".



في هذه الرواية يسافر الكاتب بالزمن عن طريق بلقيس الغجرية ذات القدرات الغامضة، في رحلة يستعرض خلالها عالم الغجر وما به من أسرار، وهو العالم الذي طالما استهواه، فقرأ عنه ودرسه، بل تعمد في سفره لظروف عمله أن يشاهد ما تبقى من عالم الغجر، ثم عاد ليكتب رائعته "وحمة بلقيس" التي نفذت طبعتها الأولى، وتصدر طبعتها الثانية في معرض القاهرة للكتاب 2020.



يقول الأديب حسين بكري عن روايته "وحمة بلقيس": "من منا لا يرغب أن يكون موجودا يراقب لحظة ولادته، ينظر إلى وجه أمه وهي تتلقاه بين يديها، يقف متابعا المواقف الأهم والأحداث المؤثرة في شريط ذكرياته، هذا ما فعلته بلقيس مع ناردين منحتها فرصة التواجد في مواقع الأحداث التي مرت بها في حياتها، أن ترى بعينيها ما فعل حبيبها الغائب عنها لسنوات. هذا المزج بين الخيال والحقيقة، رؤية تفاصيل في حياة المرء لم يكن يراها بنفس الصورة ولا بنفس الأحاسيس عندما حدثت".



بلقيس وناردين في رحلة في حياة ناردين وعالم بلقيس الخفي ووحمتها الغامضة، هذه هي رواية "وحمة بلقيس" عمل روائي للكاتب والشاعر حسين بكري.



وصدر للكاتب من قبل مجموعته القصصية "حليب بني غامق"، والمسرحية الشعرية "جحجوح والقاضي عرعر" كما صدر له أيضًا ديوان العامية "ومش عجبي".