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رياضة

الشباب والرياضة تساهم في علاج نهى شتا لاعبة السلة بمبلغ 40 ألف جنيه

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:33 م
كرة السله
كرة السله
ريهام بكير
وافقت وزارة الشباب والرياضة علي المساهمة في تحمل جزء من تكاليف علاج لاعبة المنتخب الوطني لكرة السلة نهي أسامة شتا مساندة للاتحاد المصري لكرة السلة وذلك بقيمة 40 ألف جنيه.

جاءت موافقة وزير الرياضة علي المساهمة فى علاج اللاعبة نهي أسامة ضمن خطة الوزارة للاهتمام بالأبطال الرياضيين ودعمهم وتذليل أي معوقات تحول دون الحفاظ على المستوي البدنى والفنى لهم من اجل حصد الميداليات والفوز بالبطولات المختلفة إضافة إلى رفع العبء المادى عن كاهل الاتحادات.

وكانت نهي أصيبت بقطع في الرباط الصليبي وقطع بالغضروف الهلالي أثناء مشاركتها في تصفيات أفريقيا المؤهلة لبطولة أفريقيا والتي أقيمت في مدغشقر.

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