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كأنهم أنتيم.. شاهد ميلانيا وبريجيت ماكرون في جولة على شاطئ كوت دو باسك

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:24 م
بريجيت ماكرون وميلانيا
بريجيت ماكرون وميلانيا ترامب
آية جمعة
بدت كل من بريجيت ماكرون وميلانيا ترامب صديقتين مقربتين حيث استقبلا بعضهما البعض بالقبلات، وذلك قبل أن يسيرا معا يدًا بيد على شاطئ كوت دي باسك في مدينة بياريتز الفرنسية، في اليوم الأخير من قمة مجموعة السبع، بحسب ما ذكرته صحيفة "دايلي ميل" البريطانية.

واختارت زوجة الرئيس الفرنسي، التي يبلغ عمرها 66 عامًا، فستان من ماركة لويس فويتون ويبلغ سعره 2470 جنيهًا إسترلينيًا لهذه الجولة الشاطئية.

وشوهدت بريجيت وهي تستقبل ميلانيا، زوجة الرئيس ترامب التي ظهرت بإطلالة صيفية يبلغ ثمنها 3000 دولار (2880 جنيهًا إسترلينيًا).

وجرى تصوير بريجيت وميلانيا وهما يتجولان على الشاطئ، وانضمت إليهما كل من آكي آبي، زوجة رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي، وسيدة تشيلي الأولى سيسيليا موريل، وجيني موريسون، زوجة رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، مالجورزاتا توسك، زوجة رئيس المجلس الأوروبي دونالد تاسك وأديل مالباس، زوجة رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس.
كأنهم أنتيم.. شاهد ميلانيا وبريجيت ماكرون في جولة على شاطئ كوت دو باسك
كأنهم أنتيم.. شاهد ميلانيا وبريجيت ماكرون في جولة على شاطئ كوت دو باسك
كأنهم أنتيم.. شاهد ميلانيا وبريجيت ماكرون في جولة على شاطئ كوت دو باسك
كأنهم أنتيم.. شاهد ميلانيا وبريجيت ماكرون في جولة على شاطئ كوت دو باسك

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