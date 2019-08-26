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نصري: زيارات الرئيس السيسي الخارجية تؤكد دور مصر الريادي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:34 م
أيمن نصري رئيس المنتدى
أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الاوروبي للحوار بجنيف
أماني نوار
أكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف أن بعض المنظمات الحقوقية المشبوهة تحاول تشويه صورة مصر في الخارج بالتزامن مع كل زيارة خارجية للرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأوضح أيمن نصري خلال لقائه مع الإعلامي عمر خليل مقدم برنامج "اليوم " على شاشة دي أم سي أن هذه المنظمات تحاول دائما إحداث رأي عام مضاد لمصر.

وأضاف نصري أن هذه المنظمات حولت المجلس الدولي لحقوق الإنسان إلى ساحة تلاسن سياسي، موضحا أن هذه المنظمات تحاول دائما تسييس ملف حقوق الإنسان.

وأشار أيمن نصري إلى زيارات الرئيس السيسي والتمثيل الخارجي لمصر يؤكدان دور مصر الريادي في عدد من الملفات أهمها ملف اللاجئين والهجرة غير الشرعية ومكافحة الإرهاب.


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