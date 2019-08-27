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تثاب عليه.. الإفتاء: يجوز للمرأة عمل حاجبيها تزينا لزوجها.. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:00 ص
الإفتاء: يجوز للمرأة
الإفتاء: يجوز للمرأة عمل حاجبيها تزينا لزوجها
محمد شحتة
ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال تقول صاحبته "ما حكم عمل المرأة لحاجبيها سواء متزوجة أو غير متزوجة؟

وأجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن عمل الحواجب للمرأة نفرق فيه بين المرأة المتزوجة وبين غير المتزوجة.

وتابعت: إذا كانت المرأة متزوجة فيجوز لها عمل الحواجب بإذن زوجها أو بنية التزين للزوج ووقتها تثاب على هذا الفعل، فقالت السيدة عائشة "لو كان لكي زوج واستطعتي أن تنتزعي مقلتيكي فتصنعيهما أحسن مما هما عليه فافعلي".

أما غير المتزوجة فإن ما يجوز لها أن تزيل الزائد من الشعر حول حاجبيها من غير أن تأخذ من أصل حاجبيها شيئا.

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