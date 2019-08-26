محافظ جنوب سيناء يناقش ترتيبات ملتقى سانت كاترين مع رئيس هيئة تنشيط السياحة

استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بشرم الشيخ أحمد يوسف، رئيس الهيئة المصرية العامة لتنشيط السياحة، بحضور اللواء محمود السولية، رئيس مدينة شرم الشيخ، واللواء محمود عيسى، مفوض المحافظ للتخطيط والتنفيذ والمتابعة، واللواء عبد الفتاح حلمي، مفوض المحافظ للإعلام، واللواء خالد متولي، مستشار المحافظ للعلاقات الخارجية، وإسلام نبيل، مدير مكتب تنشيط السياحة بشرم الشيخ، حيث تم التشاور وبحث سبل تنشيط السياحة وفتح أسواق جديدة وزيادة الترويج السياحي للمدن السياحية بجنوب سيناء.



وناقش اللقاء الاستعدادات الخاصة بعقد المؤتمر الدولي الخامس للتسامح الديني " هنا نصلي معا" والذي سيعقد بمدينة سانت كاترين تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، في الفترة من 10 إلى 12 أكتوبر المقبل، وتقيمه محافظة جنوب سيناء بالتعاون مع وزارات التنمية المحلية، الأوقاف، الآثار، البيئة، السياحة، الثقافة، الاستثمار والتعاون الدولي، الشباب والرياضة، الهجرة وشئون المصريين بالخارج، واللجنة الدينية بمجلس النواب، وبحضور عدد من الوزراء وشخصيات دولية وسفراء الدول.



وأشار محافظ جنوب سيناء إلى أنه سيجرى خلال الاحتفالية افتتاح استراحة الزعيم الراحل أنور السادات في سانت كاترين.



في نهاية اللقاء وجه المحافظ الشكر لوزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وكافة الوزارات والهيئات المتعاونة في تنظيم هذا الحدث الدولي المهم.