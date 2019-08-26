نجم الاتحاد وصانع ألعاب جزائري ينضمان لكتيبة أسوان استعدادا للممتاز

نجح مجلس إدارة نادي أسوان برئاسة أحمد سليمان في الحصول علي خدمات محمد عادل لاعب الاتحاد السكندري والجزائري اسعد الارجح صانع الألعاب استعدادا لمنافسات الدوري الممتاز خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.



جاء التعاقد مع اللاعبين لمدة موسمين بناء علي طلب مجدي عبدالعاطي المدير الفني لفريق أسوان لدعم خط وسط الفريق قبل انطلاق بطولة الدوري الممتاز.



جدير بالذكر أن مجدي عبدالعاطي المدير الفني للفريق نجح في الصعود للدوري الممتاز بعدما احتل صدارة جدول ترتيب الدوري القسم الثاني لمجموعة الصعيد.