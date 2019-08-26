مراجعة المرافق والخدمات قبل بدء أعمال الرصف بشوارع حي الأربعين بالسويس

عقد الدكتور عبد الله رمضان نائب محافظ السويس اجتماعا اليوم بحي الاربعين بحضور العميد ايهاب سراج رئيس حي الأربعين والمهندس وجدي السيد مدير عام مديرية الطرق والنقل وممثل الشعبة الهندسية والجهات المعنية لمناقشة خطة حي الاربعين لرصف عدة شوارع ومشروعات تحسين البيئة والانارة العامة بنطاق الحي ضمن الخطة الاستثمارية الحالية لمحافظة السويس .



ووجه نائب المحافظ ، رئيس حي الاربعين بالتنسيق مع مديرية الطرق والجهات المعنية بالمرافق، مراجعة جميع الخدمات والمرافق بهذه الشوارع المدرجة بالخطة قبل بدء أعمال الرصف .



وبعد انتهاء الاجتماع قام الدكتور عبد الله رمضان يرافقه رئيس حي الاربعين والجهات المعنية بجولة تفقدية للشوارع المدرجة بخطة الرصف والمسطحات الخضراء التي يتم انشاؤها بنطاق الحي.

