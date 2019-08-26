أمن السويس يضبط أكبر لص لسرقة المواد البترولية من خطوط النقل بالصحراء

تمكنت مباحث السويس من ضبط مسجل خطر تخصص فى سرقة المواد البترولية من الخطوط العامة لنقلها عبر الصحراء من السويس الى المحافظات.



وتقرر تشكيل لجان فنية لتحديد كميات وقيمة المواد البترولية المسروقة من خطوط النقل.



كان اللواء محمد جاد مدير امن السويس تلقى عدة بلاغات من شركات بترولية حكومية بسرقة الجاز من خطوط نقل البترول عبر الصحراء.



وأكدت تحريات ادارة البحث الجنائي التى أشرف عليها اللواء عامر محمود مدير إدارة البحث الجنائي أن وراء حوادث سرقات المواد البترولية "ط ا ف" والمطلوب لتنفيذ اربع أحكام عليه وضبط وإحضار فى قضية أخرى.



وتقرر تشكيل فريق بحث بقيادة العميد أيمن عبد الحميد رئيس إدارة البحث الجنائي حيث تم تعقب المتهم ط ا ف وتم عمل كمين له في احد المواقع التى يتردد عليها لسرقة المواد البترولية فتم ضبطه وبحوزته بندقية سلاح نارى والأدوات المستخدمة فى عمليات السرقة.



وتحرر محضر بالواقعة وتم احالة المتهم للنيابة العامة التى باشرت التحقيق تحت إشراف المستشار هادى عزب المحامى العام لنيابات السويس حيث تم حبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات .