أداء بطولى.. منتخب مصر لكرة اليد يحقق ريمونتادا قوية أمام نيجيريا

تواصل كرة اليد المصرية نتائجها المميزة فى الفترة الأخيرة بعد الفوز الماراثونى الذى حققه المنتخب الوطنى اليوم على نيجيريا بنتيجة 27/26 فى المباراة التى أقيمت بينهما اليوم فى إطار لقاءات الدور ربع النهائى من منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.



جاء الانتصار المصرى على حساب نيجيريا بعد مباراة ماراثونية قوية بين المنتخبين وتفوق المنتخب النيجيرى الذى نجح فى الفوز بالشوط الأول بنتيجة 14/9، وحاول نجوم الفراعنة العودة للمباراة من جديد خلال أحداث الشوط الثانى ونجحوا فى السيطرة عليه بالكامل مما أدى إلى عودة قوية للمصريين ونجحوا فى الفوز بالمبارة.



ونجح أحفاد الفراعنة فى خطف الأنظار بشدة خلال الشوط الثانى من مباراة اليوم بعد الأداء القوى الذى ظهروا به فى المباراة والرغبة القوية فى تحقيق الفوز من أجل الاستمرار فى تحقيق النتائج المميزة التى يحققها الفراعنة فى كرة اليد فى الفترة الأخيرة .



وتضم قائمة المنتخب فى دورة الألعاب الإفريقية كلا من، شهاب عبدالله وعمر الوكيل وعبد العزيز إيهاب وأحمد قاسم وسيف الدرع وأحمد راضي ومحسن رمضان وعمر كاتسيلو وعمر سامي وخالد وليد وشادي محمود وعبد الفتاح على وعبد الرحمن طه وعبد الرحمن حميد وسيف هاني ومهاب سعيد.

