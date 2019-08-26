انطلاق ملتقى الصحة العالمي فى الرياض سبتمبر المقبل

تنطلق خلال الفترة من 10 إلى 12 سبتمبر المقبل، بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض، فعاليات ملتقى الصحة العالمي 2019 في نسخته الثانية، بمشاركة 10 ألاف مشارك وتحت رعاية وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، حيث يتضمن الملتقى مشاركة 180 من الشركات الطبية المحلية والعالمية والجهات ذات العلاقة.



ويقام على هامش الملتقى 9 مؤتمرات متنوعة، و6 ورش عمل بما فيها مؤتمرات التعليم الطبي المستمر (CME)، حيث تنقسم المؤتمرات إلى خمس مؤتمرات إكلينيكية وأربعة مؤتمرات غير إكلينيكية بما في ذلك: طب الطوارئ، وإدارة المختبرات، وتجربة المرضى، وإدارة الجودة، والاشعة الشاملة، وبناء المستشفيات، والهندسة الطبية الحيوية، والصحة الرقمية والقادة في قطاع الرعاية الصحية، كما تم اعتماد ساعات تدريبية مجانية.



يذكر أن ملتقى الصحة العالمي يهدف إلى بناء العلاقات والتعاون المشترك بين الخبراء في المجال الصحي، ليسهموا في تسهيل وتقديم أفضل الممارسات التي من شأنها تطوير أنظمة الرعاية الصحية في المملكة وتحسينها بما يلبي احتياجات المرضى والسكان، ويعد فرصة واعدة للاطلاع على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية، والاستفادة من أفضل الممارسات والمعايير العالمية لتطوير الرعاية الصحية على مستوى المملكة والمنطقة العربية، ومنصة رائدة لجذب المستثمرين ومزودي الخدمات في مجال الرعاية الصحية، وسيتم خلاله إلقاء الضوء على أحدث التطورات في مجال الخدمات الصحية والمستحضرات الصيدلانية والتدريب والتعليم وتقنيات الأجهزة الطبية.