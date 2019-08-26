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تحذير شديد اللهجة من الاتحاد الأوروبي لـ بريطانيا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:08 م
رئيس الوزراء البريطاني،
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
دعاء أبوهشيمة
هدد الاتحاد الأوروبي الحكومة البريطانية برفض بدء محادثات تجارية مع المملكة المتحدة إذا فشلت في دفع فاتورة البريكسيت بقيمة 39 مليار جنيه إسترليني بالكامل، وذلك بعد أن اقترح رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن يحتفظ بمعظم الأموال في حال خروج بريطانيا دون اتفاق.

وكان جونسون، قال أمس بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية " إن المملكة المتحدة لن تدين بكل الأموال في حالة حدوث البريكسيت بدون صفقة.

ورد منسق خروج بريطانيا في البرلمان الأوروبي، فيروهوفستاد، اليوم الاثنين، على تصريحات جونسون قائلا: 'إذا لم تدفع المملكة المتحدة ما هو مستحق، لن يتفاوض الاتحاد الأوروبي على صفقة تجارية".

وأضاف أنه في حال خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيكون الدفع هو الشرط الأساسي لأي محادثات".

وكان جونسون قد أثار مسألة فاتورة الطلاق في المقابلات التليفزيونية، قبل أن يجتمع مع رئيس ​المجلس الأوروبي​، ​دونالد تاسك​، لإجراء محادثات في بياريتز الفرنسية على هامش قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى G7 ، ولكن بعد ذلك فشل في طرحها أثناء اجتماعه معه.

و أصر جونسون خلال اليوم الثاني للقمة في بياريتز، على أن المملكة المتحدة يمكن أن 'تتعامل بسهولة' في حالة الخروج 'بدون صفقة'، رافضا المخاوف من احتمال نقص الغذاء.

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