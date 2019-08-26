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قمة مصرية فرنسية في بياريتز.. السيسي وماكرون يتوافقان على تسوية الأوضاع في ليبيا بالقضاء على الإرهاب.. والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة والحد من التدخلات الخارجية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:26 م
صدى البلد
كتب محمد عبد المنعم
  • السيسي يشيد بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية
ماكرون:
  • فرنسا حريصة على تعزيز آليات التعاون المشترك ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية
  • روابط حضارية وثقافية تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين


التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الاثنين، مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش فعاليات قمة مجموعة الدول السبع.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس أعرب خلال اللقاء عن شكره للرئيس الفرنسي على حسن الاستقبال وكرم الضيافة خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول السبع، مشيدًا بقوة وتميز العلاقات المصرية الفرنسية وما تتسم به من خصوصية تاريخية.

من جانبه رحب الرئيس الفرنسي بالرئيس، مثمنًا مشاركته في أعمال القمة، وكذلك بالعلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا والروابط الحضارية والثقافية التي تربط بين الشعبين المصري والفرنسي الصديقين.

كما أعرب الرئيس الفرنسي عن حرص فرنسا على تعزيز آليات التعاون المشترك ومواصلة تطوير العلاقات الثنائية، والتشاور والتنسيق حول القضايا السياسية ذات الاهتمام المشترك.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية خاصة على المستوى الاقتصادي، كما تناول اللقاء استعراض العلاقات الأفريقية الفرنسية، في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، وكذا تطورات الأزمات الإقليمية والقضايا الدولية، ومن بينها جهود إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ومكافحة الإرهاب والتطرف والهجرة غير الشرعية.

كما تم تبادل الرؤى بشأن تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث توافقت وجهات نظر الرئيسين حول تضافر الجهود المشتركة الثنائية بين مصر وفرنسا وأيضًا الدوليّة، سعيًا لتسوية الأوضاع في ليبيا على نحو يسهم في القضاء على الإرهاب، ويحافظ على المؤسسات الوطنية للدولة، وكذا مواردها، ويحد من التدخلات الخارجية.
قمة مصرية فرنسية في بياريتز.. السيسي وماكرون يتوافقان على تسوية الأوضاع في ليبيا بالقضاء على الإرهاب.. والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة والحد من التدخلات الخارجية
قمة مصرية فرنسية في بياريتز.. السيسي وماكرون يتوافقان على تسوية الأوضاع في ليبيا بالقضاء على الإرهاب.. والحفاظ على المؤسسات الوطنية للدولة والحد من التدخلات الخارجية

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