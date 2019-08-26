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مدبولي يشهد توقع عقود إقامة 4 مناطق تجارية بـ500 مليون دولار

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 03:56 م
صدى البلد
محمود مطاوع
شهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، منذ قليل، توقيع عقود إنشاء 4 هايبر اللولو ماركت، بمقر مجلس الوزراء.

ووقع جهاز تنمية التجارة الداخلية، ممثلا عن وزارة التموين مع سلسلة اللولو ماركت الإماراتية بمجلس الوزراء عقود بشأن إنشاء هايبر ماركت اللولو، لإقامة 4 مناطق تجارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار في مصر.

وسيتم إنشاء 4 فروع جديدة في عدة مناطق منها القاهرة الجديدة، وأكتوبر، والعبور، وذلك ضمن خطة الحكومة لجذب الاستثمارات الأجنبية.

جدير بالذكر أنه تم افتتاح أول فرع لسلسلة "اللولو ماركت"، في مصر في عام 2016، وتعتزم السلسلة ضخ إجمالي استثمارات تقدر بنحو 15 مليار جنيه على مراحل لإنشاء منافذ حديثة في جميع أنحاء مصر.

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