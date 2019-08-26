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منتقدا أداء الحكومة اللبنانية .. راغب علامة يوجه رسالة إلى النفايات البشرية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:10 م
أزمة نفايات لبنان
أزمة نفايات لبنان مازلت تستفز راغب علامة
القسم الميدانى
شارك الفنان اللبنانى راغب علامة عبر تغريدة له على حسابه الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر" تقرير قناة MTV اللبنانية عن أزمة النفايات في لبنان.

وعلق راغب علامة فى تغريدته، قائلا: "تقرير قناة الـMTV اللبنانية عن الكارثة و التلوث و الوساخة في نهر الليطاني.. يا ضيعانك يا #لبنان!".

وأضاف راغب: "رسالة إلى النفايات البشرية ... هل من جواب ؟!".

وعلق عدد من متابعي راغب علامة على صفحته، قائلين: "أكيدا ما عندهم جواب وصرختك كانت جدا قوية وأوجعتهم ففقدوا صوابهم والله يطول بعمرك والله يحميك والله ينصرك على عدوينك وان الله حسادك يموتوا بعيدهم ، تحية سلام لاحلى فنان لبناني نحنا منحبك، ومابظن في جواب لأن ياحبيبنا راغب في تقاعس وسرقة وتخاذل وعدم حضارة وعدم تعاون مع اي بلد".

كما عقب أحد متابعيه قائلا: " الكل بيعرف عن التلوث بلبنان بس هيك الشعب عنا بس بده دف ليرقص مجرد ما راغب حكى رأيه ووجعه عابلده بلشو المعارضين وأصحاب المدارك الضيقة بالهجوم ".

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