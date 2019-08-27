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ديني

مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر.. ندوة بمسجد الحسين اليوم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 04:01 ص
مفهوم الهجرة بين
مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر.. ندوة بمسجد الحسين
محمد شحتة
تنقل القناة الثقافية في بث مباشر اليوم الثلاثاء بين صلاتي المغرب والعشاء برنامج "ندوة للرأي" ، تحت عنوان "مفهوم الهجرة بين الماضي والحاضر" من مسجد الإمام الحسين بمحافظة القاهرة.

ويشارك في الندوة كل من: الدكتور محمد أحمد حامد، والشيخ الشحات محمود البحيري، علماء بوزارة الأوقاف.

يأتي هذا في إطار التعاون والتنسيق المستمر بين وزارة الأوقاف المصرية والهيئة الوطنية للإعلام في ملف تجديد الخطاب الديني، ومن خلال الندوات المشتركة بين الوزارة وقطاع القنوات المتخصصة بالتليفزيون المصري.

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