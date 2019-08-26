اخبار الرياضة .. اتحاد الكرة يكشف حقيقة تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة.. محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية.. وموعد انطلاق قناة الزمالك

مواعيد مباريات اليوم الاثنين 26 - 8 - 2019 والقنوات الناقلة







موقف الاهلى والزمالك.. كل ما تريد معرفته عن مباريات دور الـ32 بـ ابطال افريقيا



يشهد اليوم، الاثنين، الموافق 26 -8- 2019، إقامة مواجهة في البطولة العربية، ودوري أبطال آسيا، بالإضافة إلى مواجهة في الدوري الإيطالي.





إعفاؤه من منصب .. قرار جديد بشأن جمال بلماضي في الجزائر



قرر اتحاد الكرة الجزائري إعفاء جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الأول، من تدريب منتخب المحليين الذي يستعد لملاقاة نظيره المغربي في تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2020، مع الإبقاء عليه كمدير فنى لمنتخب محاربي الصحراء.



تأجيل مباراة الزمالك والمقاصة؟! .. اتحاد الكرة يكشف الحقيقة



أصبحت الفرق المشاركة بمنافسات بطولة دورى أبطال إفريقيا للموسم الكروى الجديد على موعد مع مواجهات صعبة للغاية بعد تأهل عدد كبير من الفرق القوية لمنافسات دور الـ 32 من البطولة التى تعد الأكبر على مستوى الأندية داخل أركان القارة السمراء .قرر اتحاد الكرة الجزائري إعفاء جمال بلماضي، المدير الفني للمنتخب الأول، من تدريب منتخب المحليين الذي يستعد لملاقاة نظيره المغربي في تصفيات كأس أمم أفريقيا للاعبين المحليين 2020، مع الإبقاء عليه كمدير فنى لمنتخب محاربي الصحراء.





شاهد | محمد صلاح يتصدر التشكيلة المثالية للجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي



أسدل مسئولو اتحاد كرة القدم الجدل المثار حول تأجيل مباراة الزمالك ومصر المقاصة المقرر إقامتها بعد غد " الأربعاء " بملعب برج العرب فى إطار لقاءات دور الـ 8 من منافسات كأس مصر.





شرط وحيد من اتحاد الكرة لـ تطبيق تقنية الفار لموسم 2019-2020



اختتمت مساء أمس، الجولة الثالثة من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي شهد منافسة قوية أسفرت عن انفراد ليفربول الذي يلعب في صفوفه الفرعون المصري محمد صلاح بالصدارة.





البطولة العربية.. صحف الكويت تحذر العربي الكويتي من مواجهة الاتحاد السكندري



كشفت قناة تايم سبورت، عن إمكانية تطبيق تقنية حكم الفيديو " الفار" خلال بطولة الدوري الممتاز موسم 2019-2020.





نعم فاوضونى.. مدرب عالمى جديد يرفض تدريب الأهلى خلفا لـ لاسارتى



سلطت الصحف الكويتية، الضوء على مواجهة العربي الكويتي الذي يستضيف الاتحاد السكندري، اليوم، الاثنين، في تمام السابعة والربع مساءً، بدور الـ 32 من كأس محمد السادس للأندية الأبطال (البطولة العربية).





خالد الغندور يعلن موعد انطلاق قناة الزمالك



أكد الأوروجويانى خورخى فوساتى صعوبة توليه تدريب الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، خلال الفترة المقبلة بعد تلقيه عرض رسمى من قبل مسئولى القلعة الحمراء.





يتسلم الاستديو الجديد.. مرتضى منصور يصل مدينة الإنتاج الإعلامي



أعلن خالد الغندور نجم الزمالك السابق موعد انطلاق قناة الزمالك بداية من الموسم الجديد بالدوري الممتاز المصري .







صدمة في باريس سان جيرمان بعد إصابة مبابي



وصل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك إلى مدينة الإنتاج الإعلامي منذ قليل لمعاينة الاستديو الذي سيتسلمه النادي لإطلاق قناته بشكل رسمي.

تلقى باريس سان جيرمان، صدمة تتمثل في إصابة نجمه الشاب كيليان مبابي، خلال مشاركته أمام تولوز أمس، الأحد، في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي.







نشر موقع "صدى البلد" اليوم، الاثنين، مجموعة من أخبار الرياضة حول الأحداث الجديدة على الساحة الرياضية المحلية، والدولية جاءت كالتالي: