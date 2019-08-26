بعد إعلان الرئيس السيسي انضمام مصر إليه .. 8 معلومات عن ميثاق ميتز

أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مشاركته في جلسة «المناخ والتنوع البيولوجي والمحيطات»، على هامش فعاليات قمة الـG7، المنعقدة في فرنسا، اليوم الاثنين، انضمام مصر إلى ميثاق «ميتز»، إيمانا منه بضرورة الحفاظ على التنوع البيولوجي، كعنصر أساسي لتحقيق التنمية المستدامة.



صدى البلد يستعرض خلال السطور التالية 8 معلومات عن ميثاق «ميتز»:

- وزيرة البيئة المصرية شهدت التصديق على الميثاق في مايو الماضي، خلال ترأسها المؤتمر الرابع عشر للتنوع البيولوجي، الذي استضافته مصر.

- الميثاق يأتي ترجمة للدعوة التي أطلقتها مصر من نيروبي خلال اجتماعات الجمعية العامة للبيئة للأمم المتحدة.

- الميثاق يضم الدول الصناعية الكبرى كندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، اليابان، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية.

- ميثاق ميتز يهدف إلى رفع التزامات الدول الموقعة عليه لبذل جهودها القصوى للحفاظ على التنوع البيئي وتوفير الدعم اللازم لمكافحة مخاطر التغير المناخي.

- الميثاق يضع قضية التنوع البيولوجي على جدول الأعمال العالمي .

- ميثاق ميتز يشمل 3 محاور رئيسة هي تكثيف الجهود للجم انحسار التنوع الحيوي وحماية الطبيعة وتشجيع مشاركة جهات أخرى فاعلة ودعم اعتماد إطار عالمي بشأن التنوع الحيوي لما بعد 2020.

- كما نص الميثاق على الاعتراف بأهمية معالجة التنوع البيولوجي كجزء أساسي من عمل مجموعة السبع.

- وأقر الميثاق بضرورة إعداد تقرير تقييم عالمي لعام 2019 حول التنوع البيولوجي وخدمات النظم الإيكولوجية.