القاتل الخفي.. كيف تحمي أسرتك من مخاطر النفايات الإلكترونية؟

أنواع النفايات



مخاطرها



وحول مخاطر التعرض لها "المشكلة أن التعرض لها لفترة طويلة ممكن يسبب أمراض كتيرة زي سرطان الرئة، مرض البريليوم المزمن و مرض البريليوم الحاد، ودورنا إن إحنا نوعيك بالأخطار اللي كتير منا مش شايفنها ونمنع الأمراض زي خلل وظيفة الغدة الدرقية وزيادة حالات الإجهاض."



نماذج الخطر



وأوضحت المبادرة نماذج عديدة لمخاطر النفايات الالكترونية "عارفين ان التلفزيون ده فيه واحد ونصف رطل من الرصاص اللي يعتبر من المواد الخطيرة والتعرض ليها لفترة طويلة بيأثر على الوظائف الإدراكية، وتسبب اضطرابات سلوكية وعجز في الانتباه ، وأكثر المتضررين بيكونوا الأطفال إلى أجهزتهم العصبية لسه تنمو، واسأل نفسك ليه ساعات بتصحى مزاجك وحش من غير سبب، ده بيكون بسبب المخلفات الالكترونية لانها بتحتوي على مواد سامة، و لما بيتم التخلص من المخلفات عن طريق الدفن، المواد تتفاعل مع بعضها و بتترسب في التربة و بالتالي بتوصل المزروعات اللي في النهاية ممكن توصل لجهازك الهضمي، ممكن يؤدي لحدوث خلل في الغدة الدرقية، تغيرات في وظائف الكلى و كمان حدوث تغييرات مزاجية"



تشجيع المتبرعين



وتعرض المبادرة طريقة للتشجيع على التبرع مقابل الحصول على خصومات عند شراء أجهزة إلكترونية بديلة "احصل على لاب توب بسعر أرخص وكمان عليها خصم.. المقابل مجرد مخلفات إلكترونية مركونة".



مرض نفسي



ويبرر مسؤول المبادرة أن سبب الاحتفاظ بالنفايات الالكترونية يعود لما يعرف بـ" الاكتناز القهري" وهو مرض نفسي يجعل الإنسان يحتفظ بكل ما هو قديم وغير مستخدم في المستقبل "المرض ده مش نادر في امريكا بس في 5% من المواطنين عندهم الاكتناز القهري، وخطورة المرض في الاحتفاظ بالنفايات الالكترونية.



قلق دولي



وقد عبّرت 7 منظمات تابعة للأمم المتحدة والمنتدى العالمي الاقتصادي والمجلس الاقتصادي العالمي للتنمية المستدامة ،عن قلقها من ازدياد النفايات الإلكترونية، واعتبرت أن العالم يتخلص من 50 مليون طن من النفايات الإلكترونية سنويًا، بينما لا يخضع لعمليات التدوير سوى 20 في المائة منها. وتوقعت الأمم المتحدة أنه في حالة انعدام الخطوات اللازمة للحد من النفايات فإنها ستتضاعف بأكثر من مرتين، لتصل إلى 120 مليون طن بحلول عام 2050.



وقال التقرير إن القيمة الكلية للنفايات سنويًا تصل إلى 62.5 مليار دولار، ويوجد في كل طن من النفايات الإلكترونية مقدار من الذهب يفوق ما يوجد منه في طن واحد من خاماته المستخرجة، وطرحت المنظمات مبادرة تتضمن رصد المنتجات الالكترونية وتعقبها وإجراء عمليات تدويرها.





جدير بالذكر أن 50 ألف طن، إجمالى ما تنتجه مصر سنويًا من النفايات الإلكترونية، ومع ذلك لم تحقق الاستفادة منها بالشكل الأمثل، فى الوقت الذى سبقت خلاله العديد من الدول فى مجال إعادة تدوير هذه النفايات التي تمثل كنزًا اقتصاديًا مهملًا.



"مبادرتنا بدأت لما حبينا إن إحنا نخلى مصر خالية من المخلفات الإلكترونية، وبعدها فكرنا إن إحنا نبدأ مبادرة غير هادفة للربح.. هدفها هو تجميع المخلفات الإلكترونية من الناس بدل ما تترمى.. وبعدها إعادة تدويرها بطريقة ماتضرش البيئة.. مبادرتنا مجرد غاية عشان ننقذ أنفسنا والبيئة اللي هي أساس حياتنا من خطر المخلفات الإلكترونية، لأنها سببت لنا وتسبب في المستقبل مشاكل كتير".. حسبما أعلنت مبادرة التخلص الآمن من المخلفات الإلكترونية.وعبر الصفحة الرسمية شرح القائمون الهدف من المبادرة "دورنا كان إن إحنا نبدأ المبادرة دي ودورك جه بأنكم تتبرعوا بمخلفاتكم الإلكترونية، ليتم إعادة تدويرها بطريقة ما تضرش البيئة عن طريق موقعنا، وغالبا لما بيسمع كلمة مخلفات إلكترونية بيجي في باله الشواحن والسماعات وأجهزة المحمول، بس المخلفات الإلكترونية مش مقتصرة علي كده بس، لكن أي حاجة داخل فيها دائرة كهربائية أو بطارية تعتبر مخلفات إلكترونية، زي الأجهزة اللي بتبقي موجودة في المطبخ زي الثلاجة والغسالة أو الميكرويف".