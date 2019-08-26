ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اخبار السيارات اليوم.. هل السيارة المصنعة محليا أقل من مثيلتها المستوردة؟

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:07 م
صدى البلد
صدى البلد
قال اللواء حسين مصطفى، خبير صناعة السيارات، والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعي السيارات، إن الشائعات التي يطلقها البعض، حول اختلاف السيارات المصنعة محليا عن مثيلاتها بالخارج لا أساس لها من الصحة، مشيرا إلى أن الشركات الأم لن تضحي بسمعتها وتعطي ترخيصا لإنتاج سيارات بعلامتها التجارية بهذه البساطة.

وأضاف في تصريحات لبرنامج عربيتي على راديو مصر، أن الوكيل حينما يقرر تصنيع سيارة ما محليا يقوم بإرسال طاقم فني كبير إلى مصانع الشركة الأم في الخارج حيث يتلقى تدريبا دقيقا، وحين العودة يأتي معهم خبراء من الخارج يشرفون على إنتاج النسخ الأولى من السياراة ولا يتم منح رخصة الإنتاج إلا بعد التأكد من المطابقة التامة لمستوى جودة السيارة مع مثيلتها المنتجة في البلد الأم.

وأشار إلى أن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد بل يتم أخذ عينات عشوائية وفي أوقات غير محددة مسبقا لعمل اختبار عليها والتأكد من استمرار مستوى الجودة عند حده الأقصى.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تعرف على فئات شيري اريزو سيارة الشعب الجديدة وأسعارها بالسوق المصرية

استدعاء 4605 سيارات «أودى» في الصين لمخاطر تسرب الوقود

اخبار السيارات اليوم.. هل المكونات المحلية للسيارات أقل جودة من المستوردة؟

ترشيحاتنا

يمتلك مهارات أخرى .. الزمالك يشيد بـ حارسه الجديد محمد عواد.. فيديو

مشادة بين نائب رئيس رابطة تجار السيارات والمتحدث باسم خليها تصدي

علاج وجع الثدي قبل الدورة الشهرية.. و4 أعراض خطيرة تحتاج لطبيب

حفظ البلاغ وإغلاق الملف..تامر أمين يفجر مفاجأة بشأن التحقيق معه

بعد أزمة المنوفية.. "البيطريين" تحذر المواطنين من القراد: بتمص الدم

كندا ترسل قاذفات مياه للمساعدة في إخماد حرائق الأمازون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على باب البيت.. ياسمين الخطيب بفستان أبيض يبرز جمالها

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة