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مجموعة اللولو: نستثمر 500 مليون دولار في مصر.. ومشروعاتنا توفر ٨ آلاف فرصة عمل

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:35 م
صورة من توقيع العقد
صورة من توقيع العقد
محمود مطاوع
وجه يوسف على رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب لشركة اللولو مصر الشكر إلي مصر، مشيرا إلى أن الحكومة تعاونت بشكل كبير جدا لإنهاء المفاوضات سريعا، لافتا أن الاتفاق تم خلال الـ ٦ أشهر واليوم تم توقيعها لبناء ٤ هايبر لشركة اللولو في مصر.

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بمجلس الوزراء أن المشروع سوف يوفر ٨ آلاف وظيفة، مشيرا إلى أنه من المخطط استثمار ٥٠٠ مليون دولار في مصر.

وكشف عن خطة الشركة حيث أوضح أن الشركة ستعمل على إقامة 10 هايبر ماركت وميني ماركت، 5 منها بالتعاون مع الجهاز وهيئة المجتمعات العمرانية و 5 آخرين مع مطورين من القطاع الخاص.

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