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بعد وفاة أبنائها الأربعة حرقًا بالمولوتوف في بريطانيا.. شاهد ماذا حدث للأم

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:37 م
صدى البلد
أحمد شريف
توفيت أم قُتل 4 من أبنائها في هجوم بقنابل المولوتوف على منزلها، بعد أن عانت لمدة عامين من حروق في جسدها.

ووفقًا لصحيفة "ديلي ميل"، عانت ميشيل بيرسون ، 37 عامًا ، من حروق بنسبة 75 في المائة بعد أن قام بلطجية بإلقاء قنابل حارقة عبر نافذة منزلها في واكدين ، سالفورد ، في ديسمبر 2017.

وجاء الهجوم الفظيع، الذي أودى بحياة أطفال الأم الأربعة وهم ديمي ، 15 سنة ، وبراندون ، 8 سنوات ، لاكسي ، 7 سنوات وليا، 3 سنوات، بعد نزاع صغير بين المهاجمين والأخ الأكبر للأطفال كايل ، 16 سنة ، الناجي الوحيد من ألسنة النار التي اندلعت بالمنزل.

وقضت الأم حوالي 20 شهرا تصارع جراحها في المستشفى، إلا أنها توفيت مساء أمس إثر الحروق المنتشرة بجسدها.

وقالت شرطة مانشستر الكبرى إنها ستراجع تحقيقها الجنائي الأصلي، حيث كان تم الحكم على المتهمين زاك بولاند وديفيد وورال وكورتني بريرلي بالسجن لمدة 98 عامًا.

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