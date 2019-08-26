حفر حقل مونتو المصري للغاز باحتياطي 4.7 تريليون قدم.. برلمانيون: اكتمال منظومة الغاز الطبيعى يحول مصر لمركز استراتيجي للطاقة.. وتوفير 200 مليار سنويا بعد وقف استيراد أسطوانات الغاز المنزلي

حسن السيد: استغناء مصر عن اسطوانات الغاز يعنى توفير 200 مليار سنويا

طاقة البرلمان: مصر تتحول قريبا لمركز محوري للطاقة

الجوهرى: أكبر نسبة استثمارات أجنبية مباشرة تكون فى قطاع البترول





كشفت شركة شل" العالمية عن أن الحفار البحري "ديسكفرر انديا" وصل إلى ميناء أبو قير منذ عدة أيام وسيبدأ عمليات الحفر في أول بئر استكشافي على عمق 6,000 متر تحت سطح البحر في امتياز غرب الدلتا بالبحر المتوسط نهاية أغسطس الجاري.





وقال المهندس خالد قاسم – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب– "إن الشركة وضعت استراتيجية لخلق حالة جديدة من النمو وتحقيق استدامة إنتاج غاز البحر المتوسط وذلك عن طريق اتخاذ مجموعة من الخطوات المتتالية كان أهمها استكشاف فرص استثمارية جديدة في منطقة الامتياز كما يتم تطبيق طرق مبتكرة للبحث عن الغاز في خطوة غير مسبوقة في مصر على عمق 20 ألف قدم تحت سطح البحر.





قال النائب السيد حجازى عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن بداية الخير وتتويج صبر الشعب المصرى بدأت منذ قيام الإدارة السياسية بترسم الحدود البحرية مع باقى الدول، لاستغلال الموارد الطبيعية والتنقيب عن الغاز الطبيعى فى مياه مصر.





وأوضح السيد حجازى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أنه مع بدء إنتاج الغاز الطبيعى من حقل ظهر استطاعت منصر تحقيق الاكتفاء الذتى من احتياجاتها مما أدى إلى وفر 750 مليون دولار كانت تستورد بهم غاز، ومع اكتمال خطة الدولة فى توصيل الغاز الطبيعى لكل الوحدات السكنية بكافة مناطق الجمهورية والاستغناء عن اسطوانات الغاز ستتمكن الدولة من توفير 200 مليار دولار سنويا.





وتابع: هذا بالنسبة إلى إنتاج حقل ظهر فقط من الغاز بالرغم من عدم اكتمال مراحل تطوره، فما بالك بالقيمة التى ستضاف إلى انتاجية الغاز الكلى بعد اكتمال المرحلة الأولى من حفر حقل مونتو المصري للغاز المقدر احتياطيه بـ 4.7 تريليون قدم،ستتحول مصر حينها إلى أهم مراكز تصدير الطاقة عالميا خاصة ان الدولة تمتلك كافة الامكانيات اللازمة لذلك".





ومن جانبه قال النائب بدير عبد العزيز عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، إن البدء فى حفر حقل مونتو المصري للغاز باحتياطي 4.7 تريليون قدم، هو استكمالا لنجاح الدولة المصرية فى استغلال مواردها من الغاز الطبيعى وتتويجا لجهود الدولة المصرية بعد عقد عدد من اتفاقيات التنقيب مع الشركات الأجنبية المختصة فى هذا الشـأن ومن ثم تصدير الغاز الطبيعى للدول الأفريقية والأوروبية.





وأضاف بدير عبد العزيز، في تصريحات لـ "صدى البلد": "مع كل اكتشاف غاز جديد أو بدء حفر حقل جديد يجب أن نتذكر اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية للدولة المصرية وارادة القيادة السياسية التى لولاها لما حققنا هذه الإنجازات فى مجال الطاقة".





وأكد عضو لجنة الطاقة أن مصر ستتحول إلى مركز محوريا للطاقة فى المنطقة بعد استكمال المشاريع الضخمة الجارية سواء مشاريع الغاز الطبيعى أو الكهرباء واكتمال تطور المراحل بالنسبة لآبار الغاز الجارى العمل بها.





وفى سياق متصل قال النائب عمرو الجوهرى عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب،النسبة من 50% لـ 70% من الأستثمارات الإجنبيه المباشرة فى مصر تكون فى قطاع البترول، وعلى هذا التوسع فى عقد اتفاقيات مع الشركاء الأجانب أمر مهم.





وتابع الجوهرى خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، حصة مصر فى هذه الشركات قليلة ولكنها مقبولة فى الوقت الحالى نظرا لعدم قدرة الدولة فى الاستكشاف والتنقيب، وعلى هذا يجب انت تطور الدولة من نفسها فى هذا الأمر.



