رئيس جامعة عين شمس يستقبل ممثلى الوفود المشاركة بالقمة الكشفية الثلاثين

استقبل الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ود. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ممثلي وفود الجامعات المصرية ووفود الدول العربية المشاركة في الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية المقامة بجامعة عين شمس فى الفترة من ٢٠ إلى ٢٩ من أغسطس الجارى.



وأعرب محمود المتينى عن سعادته بتنظيم الجامعة للدورة القمية الثلاثين بعد مرور قرابة ١٨ عاما حيث نظمت الجامعة القمة الأولى والثانية عشر، مؤكدا أهمية هذه اللقاءات الدورية بين جوالة الجامعات المصرية والعربية.



وأكد عبد الفتاح سعود دعمه الكامل لجميع الأنشطة الطلابية إيمانًا منه بطاقات وقدرات الشباب فى صنع التقدم لوطننا الغالى، معربا عن اعتزازه بمشاركة ثلاثة وفود عربية لأول مرة في تاريخ الدورات القمية وهى وفود من جوالة المملكة العربية السعودية وتونس وليبيا.



جاء ذلك بحضور د. أيمن صالح مدير المستشفيات الجامعية و سمير عبد الناصر أمين عام الجامعة و أسماء خاطر مدير إدارة الجوالة بالجامعة و إسلام سعيد قائد الدورة الكشفية القمية الثلاثين للجامعات المصرية.



وقام الوفد بجولة داخل قصر الزعفران للتعرف على تاريخه والتقاط صور تذكارية.