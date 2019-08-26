جانب آخر من الجمال .. ليفربول يشيد بـ أهداف محمد صلاح أمام آرسنال

واصل نادي ليفربول الانجليزي احتفاله بـ محمد صلاح نجم الفريق خاصة عقب تألقه أمام أرسنال يوم السبت الماضي ضمن الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي على ملعب "الأنفيلد".



ونشر الحساب الرسمي لـ ليفربول عبر موقع التواصل الاجتماعي " تويتر " فيديو لـ أهداف محمد صلاح خلال المباراة وعلقت : "هدف صلاح رائع ولكن هذه الزاوية تُضفي عليه جانبا آخر من الجمال! "



وانتهت مباراة ليفربول أمام أرسنال بنتيجة 3-1 للريدز في إطار مباريات الجولة الثالثة للبريميرليج.



وأحرز محمد صلاح الهدفين الثاني والثالث، ليصل إلى 3 أهداف خلال 3 جولات لعبها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.



وبهذه النتيجة يتصدر ليفربول جدول الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بينما تجمد الأرسنال في المركز الثاني برصيد 6 نقاط.





