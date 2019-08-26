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مصر للطيران ناقل رسمي لضيوف معرض طبي دولي بالقاهرة خلال سبتمبر

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 04:45 م
مصر للطيران
مصر للطيران
نورهان خفاجي
تشارك مصر للطيران، بدورها ناقلا رسميا لمعرض ومؤتمر EGY Health International Expo 2019، الطبي الدولي، الذي ينقعد بالقاهرة في دورته الثانية، خلال الفترة ما بين 12 سبتمبر إلى 14 سبتمبر.

وتنقل مصر للطيران ضيوف المعرض من المقرر أن يشارك به 32 دولة وعدد العارضين أكثر من 500 شركة وعدد الحضور المتوقع يقدر بحوالى 40000.

يذكر  أن المعرض يهدف عرض أحدث الأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية التي تخدم العديد من التخصصات الطبية، والسعي المستمر لمواكبة أفضل التطورات التي يشهدها القطاع الطبي على المستوى العالمي.


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