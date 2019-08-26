محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها يتفقدان مشروع تطوير قرية كفر فرسيس

تفقد الدكتور علاء عبدالحليم، محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، أعمال مشروع تطوير قرية كفر فرسيس بمركز بنها، والتى تقوم الجامعة بتنفيذها في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لدعم وتنمية القري والمناطق العشوائية، والتي تقام تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي.



جاء ذلك بحضور الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب واللواء يسرى سالم رئيس هيئة الأبنية التعليمية وعمداء الكليات المشاركة فى تنفيذ المبادرة والوكلاء وعدد من الأجهزة التنفيذية والتعليمية ومسئولى شركة المياه والأبنية التعليمية بالمحافظة



وتفقد محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها أعمال ترميم وإنشاء بعض المنازل القديمة والآيلة للسقوط بالقرية والتى تقوم بتنفيذها كلية الهندسة بشبرا وعددهم 10 منازل، وكذلك تفقد أعمال تطوير مدرستى الشهيد محمود عبد العظيم أبو طالب الإعدادية، والشهيد حمادة أحمد عبد الحميد الابتدائية ، حيث تم طلاء المدرستين والفصول وتجميلهما باللوحات الفنية والمجسمات من أعمال طلاب كلية التربية النوعية ببنها.



كما قام المحافظ ورئيس الجامعة وعميد كلية الطب البيطرى بتوزيع عدد من بطاريات تربية الأرانب بمشتملاتها الذي تتبناه كلية الطب البيطرى بمشتهر ضمن تدريب أهالى القرية على المشروعات الصغيرة والمتوسطة كما شملت الجولة تفقد أعمال القافلة البيطرية وايضا تفقد أعمال تطوير مركز شباب القرية ومكتب البريد.



من جانبه قال الدكتور علاء عبدالحليم محافظ القليوبية إننا نرى اليوم حصاد مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى بالاهتمام بالقرية المصرية مشيرا إلى أن المحافظة بها العديد من القرى التى تحتاج إلى دعم الجهود لتطويرها.



وأشار المحافظ الى إن جامعة بنها ستظل شريك أساسي لإحداث التنمية المستدامة في كافة المجالات للمساهمة في تقدم ورقيّ المجتمع باعتبارها بيت الخبرة للمحافظة مؤكدا على ضرورة الاستفادة من أفكار وعلماء الجامعة فى تطوير قرى القليوبية.



وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها ، حرص الجامعة على المشاركة في تنفيذ المبادرات الرئاسية لأنها مبادرات حقيقة الهدف منها هو تقديم أفضل خدمة للمواطنين وأهالينا في القرى، مشيرا إلى أنه تم التنسيق مع محافظ القليوبية على اختيار قرية كفر فرسيس لتطويرها فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية للمجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالى بتفعيل الدور المجتمعي للجامعات المصرية خلال شهور فصل الصيف.



كما أكد السعيد على أن وجودنا فى قرية كفر فرسيس وتنفيذ مبادرة تطويرها هو أصدق دليل على ارض الواقع وتدعيم لرسالة جامعة بنها المجتمعية مشيرا الى ان الخطة التنفيذية لتطوير القرية كانت تشمل تحسين مستوى الخدمات العامة وتحسين مستوى خدمات البنية الاساسية وذلك من خلال تنظيم قوافل صحية وبيطرية وزراعية وبرامج لمحو الأمية ، والتدريب على المشروعات الصغيرة ، وإعداد دراسات جدوى لمشروعات مجتمعية تخدم احتياجات اهالى القرية ، مؤكدا أن جامعة بنها بكل إمكانياتها وعلمائها وخبرائها وباحثيها في خدمة المجتمع المحلي وأهالي القليوبية



من جانبها قالت الدكتورة إيمان البيطار المشرف على أنشطة قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، إن الجامعة قامت بعمل استبيان لاستطلاع آراء الأهالي حول المشكلات التي يعانون منها على أرض الواقع،مشيرة إلى أن أعمال التطوير شارك فيها 750 طالبا وعضوا بهيئة التدريس وإداريا ،إلى جانب المشاركة المجتمعية من منظمات ومؤسسات المجتمع المدني.



وأضافت أن أعمال التطوير شملت المجال الصحي من خلال تنظيم قوافل علاجية والكشف المبكر عن سرطان الثدي وأمراض سوء التغذية والأمراض غير السارية وتحليل المخدرات ، إضافة إلى مجال خدمة البيئة والبنية الأساسية تم خلاله تجميل وتنظيف القرية وزراعة 1000 شجرة مثمرة وتمهيد ورصف الطرق وعمل دراسة للصرف الصحي وتحليل المياه وتحويل المخلفات العضوية إلى سماد ومكافحة الحشرات.



وتابعت أنه في مجال الزراعة والثروة الحيوانية تم تنظيم قوافل بيطرية وحملات توعية وإرشاد زراعي للفلاحين والتشجير والتدريب على المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتربية الدواجن وزراعة الصوب الزراعية.



وقال الدكتور ابراهيم راجح مقرر لجنة تطوير القرية أن أعمال التطوير شملت أيضا فى مجال التعليم تنظيم دورات تدريبية للمعلمين ومحول الأمية وتعليم الكباروالإعلان عن أن القرية خالية تماما من الأمية،فضلا عن الاهتمام بالمدارس وتنظيفها وعمل ما يلزم من الصيانة اللازمة وتجميل الفصول،بالإضافة إلى تنظيم ندوات عن التغذية السليمة واستخدام الرياضة في العلاج والوقاية من أمراض السمنة والضغط والسكري ، إلى جانب اكتشاف المواهب الرياضية والفنية والموسيقية