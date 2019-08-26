فيلم مسك لـ حميد السويدي ينطلق تجاريًا في دور العرض بالإمارات والبحرين والكويت

يبدأ الفيلم الإماراتي مسك للمخرج حميد السويدي، بعد انطلاقته الناجحة في المهرجانات الدولية، جولة عروضه التجارية في ثلاث دول عربية هي الإمارات، البحرين والكويت ابتداءً من الخميس 29 أغسطس ومن المرتقب إطلاقه قريبًا في باقي الدول العربية، حيث تتولى شركة MAD Solutions مهام توزيع الفيلم.



وينطلق فيلم مسك الفائز بجائزة أفضل فيلم إماراتي في مهرجان العين السينمائي، في الإمارات بسينمات ريل، روكسي، فوكس ونوفو، وسينما نوفو بالبحرين وسينما سينيكو بالكويت.



فيلم مسك شارك مؤخرًا في مهرجان تازة الدولي لسينما التنوع بالمغرب، مهرجان جاغران السينمائي بالهند، كما عُرض في مهرجان الخطوط الجوية الإماراتية للأفلام القصيرة، وفي جامعة السوربون بأبوظبي، وشهد الفيلم عرضه العالمي الأول في الدورة الـ 15 من المهرجان الدولي للفيلم عبر الصحراء بالمغرب.



الفيلم من إخراج وتأليف حميد السويدي، وبطولة محمد أحمد وسهيل الجنيبي وضاغن جمعة ومناهل العوضي، وتتولى MAD Solutions توزيعه في جميع أنحاء العالم.



حميد السويدي مؤلف، مخرج ومنتج إماراتي، ولد في مدينة دبي، قضى عدة سنوات يمارس الأعمال المكتبية الاعتيادية قبل التحاقه بأكاديمية نيويورك السينمائية عام 2010، وفور تخرجه من الأكاديمية، عمل بالعديد من الأفلام القصيرة، سواء فيما يتعلق بتصوير الفيلم أو مرحلة ما بعد الإنتاج، عرضت تجربته الإخراجية الأولى عبد الله في مهرجان دبي السينمائي.