وصية للأبناء.. هذا الذكر يرفع الله به والديك درجة في الجنة

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أن هناك ذِكر من يحرص عليه، يرفع الله سبحانه وتعالى به درجة والديه في الجنة.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن هذا الذكر هو الاستغفار لهما، مشيرًا إلى أن عمل الإنسان ينقطع حال موته، إلا ثلاثة أعمال، أخبرنا عنها رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في الحديث الشريف.



وأضاف أنه قد جاء فيما رَوَاهُ مُسْلِمٌ، عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ -رضي الله تعالى عنه-: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- قَالَ: «إِذَا مَاتَ ابنُ آدم انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ: صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ، أو عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ».



واستشهد بما ورد في سُنن ابن ماجه، أنه قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «إِنَ الرَجُلَ لَتُرْفَعُ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَةِ فَيَقُولُ أَنَى هَذَا فَيُقَالُ بِاسْتِغْفَارِ وَلَدِكَ لَكَ».

