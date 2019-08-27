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علي جمعة يكشف عن 3 أذكار تغسل كل ذنوبك ومعاصيك فورا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:02 ص
الدكتور علي جمعة
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
أمل فوزي
قال الدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن رسول الله –صلى الله عليه وسلم- حثنا وأوصانا بكل ما فيه خير وفلاح وإلى كل ما يقربنا من الله عز وجل ويجعلنا من الفائزين بعفوه ورضاه وجنته.

وأوضح «جمعة» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه لهذا أوصى رسول الله –صلى الله عليه وسلم- بالإكثار من ذكر الله عز وجل في كل وقت وعلى أي حال، مشيرًا إلى أن فيه من الخير الكثير في الدنيا والآخرة، وبه يغتسل الإنسان من ذنوبه ومعاصيه وخطاياه.

وأضاف: فأكثروا من الاستغفار ومن الصلاة على الحبيب المصطفى -صلى الله عليه وسلم- ومن قول لا إله إلا الله وهى حقيقة الكون الكبرى، أكثروا من هذا كما علمنا أهل الله الاستغفار من أجل أن نغتسل من ذنوبنا ومعاصينا، منوهًا بأن الصلاة على النبى -صلى الله عليه وسلم- مقبولة من العاصى حتى من المنافق لتعلقها بالجناب الأجل -صلى الله عليه وسلم-

وتابع: ولا إله إلا الله هى التى تميز المسلمين الذين يسجدون له وحده من دون سائر الأمم، بأنهم يعلنون كلمة الحق ويجاهدون فى سبيلها، فى سبيل الله، لا فى سبيل أرض يتغياها أحدهم، ولا فى سبيل استعمار يهيمن على الناس، أو يأخذ بعقولهم.

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