اقتصادية الوفد: كلمة الرئيس السيسي أمام قمة السبع الكبار قوية

أشاد الدكتور خالد عبد المنعم قنديل، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ورئيس اللجنة النوعية للاقتصادية بالحزب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، التي ألقاها خلال مشاركته في قمة مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى التي تستضيفها فرنسا، مشيرا إلى أن الرئيس تحدث بصوت إفريقيا وعبرت كلمته عن تطلعات الشعوب الإفريقية لتحقيق الأمن والسلام والتنمية المستدامة، وإرساء مبادئ الشراكة العادلة والمتواصلة بين دول العالم.



وأضاف "قنديل" فى بيان صحفى له أن لكلمة الرئيس أهمية كبيرة واستمع لها الجميع باهتمام بالغ، مضيفا أن الرئيس بعث برسائل واضحة باللغة التي يفهمها المجتمع الدولي، مشيرا إلى أن الكلمة تمت صياغتها بعناية كبيرة.



ولفت "قنديل" إلى أن الرئيس السيسي وجه رسائل قوية لدول بعينها في القمة حتى تكف أيديها عن ليبيا، معلنا موقف مصر الرافض لتقسيم ليبيا، كما أكد بوضوح على أهمية العمل لحل مشاكل القارة السمراء بجدية، بدلًا من استعراضها ومناقشتها فقط.



وأضاف "قنديل" أنه ليس من المعتاد عند انعقاد قمة السبع الصناعية الكبرى، أن تدعو بشكل بروتوكولي ومنتظم، رئيس الاتحاد الأفريقي، لذا فتوجيه الدعوة للرئيس عبد الفتاح السيسي لا تخلو من تقدير الرئيس مانويل ماكرون لدور مصر في عدد من القضايا، على رأسها نجاح تجربة التحول الاقتصادي في مصر ومواجهة الإرهاب.



ونوه "قنديل" بأنه لا توجد زيارة يقوم به الرئيس السيسي إلا وكان لها أثر ايجابي كبير، ويكون الأصل فيها فائدة اقتصادية تعود على مصر، مؤكدا أن مباحثات الرئيس الثنائية مع بعض زعماء الدول الصناعية الكبري، ستعود باستثمارات في مصر والقارة الافريقية.



يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وصل صباح السبت، إلى مدينة "بياريتز" الفرنسية، للمشاركة في قمة مجموعة الدول السبع، تلبية لدعوة من الرئيس الفرنسي "مانويل ماكرون".



ويشارك في أعمال القمة، 24 وفدًا من بينها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل وبوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا ورئيسا وزراء اليابان وكندا والرئيس السيسي، الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي، ورؤساء حكومات جنوب أفريقيا والسنغال ورواندا وبوركينا فاسو وأسبانيا والهند وأستراليا وشيلي بالإضافة إلى مشاركة ممثلي الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومنظمة التجارة العالمية.

