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المتحدث الرسمى باسم حزب الوفد: إشادة ترامب بالسيسي دليل على قوة مصر دوليًا

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:47 م
الدكتور ياسر الهضيبي،
الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد
معتز الخصوصى
أكد الدكتور ياسر الهضيبي، المتحدث الرسمي باسم حزب الوفد، أن إشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرئيس عبدالفتاح السيسي يؤكد على النجاح الذي حققته مصر الفترة الأخيرة خاصة في ظل حربها على الإرهاب، فضلًا عن مكانة مصر وقوتها على الساحة الدولية، موضحًا أن مصر عادت لمكانتها الطبيعية سواء من الناحية الاقتصادية أو السياسية.

ولفت الهضيبي فى بيان صحفى له إلى أن الرئيس حقق إنجازات على كافة المستويات الداخلية والخارجية سواء المجال السياسي والاقتصادي والاجتماعي ، موضحًا أن كل هذه الإنجازات علم بها دول العالم وعلى رأسها أمريكا، وبالتالي فإن هذه الاشادة هي تأكيد لأمر واقع لمسه الشعب المصري.

وأضاف الهضيبي، أن السياسة الخارجية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي شهدت انجازات كبيرة ، حيث إن مصر كانت خارج الاتحاد الافريقي عقب ثورة ال30 من يونيو إلا أنها الان أصبحت رئيسًا للاتحاد فضلًا عن تغير الموقف الامريكي الذي كان معادي لمصر وأصبح الان حليف سياسي ويدرك أهمية مصر كعنصر فعال في إيجاد حلول لازمات القارة.

وشدد الهضيبي، على أن تقدير الرئيس الأمريكى لمصر ولشخص الرئيس السيسي، وما حققته مصر من أمن واستقرار وكذلك تطورات تنموية بالرغم المحيط الإقليمى غير المستقر وما يفرضه ذلك من تحديات ضخمة انما هو دليل قاطع على استراتيجية العلاقات بين القاهرة وواشنطن.

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