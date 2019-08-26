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محافظات

البنك الأهلي يدعم مشروعات تنموية في جنوب سيناء

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:46 م
اللواء خالد فودة،
اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء
ايمن محمد
استقبل اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بمكتبه بمدينة شرم الشيخ، يحيي محمد أحمد، نيابة عن هشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي.

تسلم المحافظ شيكا بقيمة الدعم المقدم من البنك الأهلي لبعض المشروعات التنموية بطور سيناء، لدفع عجلة التنمية على أرض المحافظة.

قدم فودة الشكر لهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، وطارق عامر، محافظ البنك المركزي لدعمهما لمواطني جنوب سيناء.
البنك الأهلي يدعم مشروعات تنموية في جنوب سيناء
البنك الأهلي يدعم مشروعات تنموية في جنوب سيناء

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