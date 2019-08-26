جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا تنظم ندوات حول استراتيجية الأمن القومى والمائى

أشادت الدكتورة ياسمين الكاشف، أمين عام مجلس أمناء جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بـ بروتوكول التعاون بين الجامعة ومعهد إعداد القادة بحلوان والذي يأتى فى إطار تفعيل اتفاق التعاون الموقع مؤخرًا بين معهد إعداد القادة بحلوان وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بحضور د. خالد الطوخي رئيس مجلس أمناء الجامعة.



وأضافت أن هذا البروتوكول يعد من أهم وأبرز إنجازات مركز التبادل الطلابى بالجامعة على المستوى المحلى لما يمثله من أهمية كبيرة خاصة أن هذه الأنشطة المزمع تنفيذها تتضمن العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والاجتماعية والفنية، والعروض الموسيقية.



وأشارت الكاشف إلى أن البروتوكول يشمل تنظيم ندوات ثقافية يحاضر فيها نخبة من الشخصيات العامة حول استراتيجية الأمن القومي والمائى والمشروعات التنموية العملاقة إلى جانب تثقيف الطلاب بقضية الانتماء الوطنى، والميثاق الأخلاقي للطالب الجامعي مع إلقاء الضوء على حروب الجيلين الرابع والخامس للتكنولوجيا ومواجهة التحديات الإقليمية والدولية وتحديث الخطاب الدينى.