في بيان رسمي.. ريال مدريد يعلن إصابة رودريجيز



وأكد النادي في بيان رسمي، أن إصابة اللاعب في عضلات النعل الأيمن، حيث قال بيان النادي بعد الاختبارات التي أجريت اليوم للاعبنا خاميس رودريجيز من قبل مركز ريال مدريد للخدمات الطبية، تم تشخيص إصابته في عضلات النعل الأيمن".





وأشار النادي في بيانه إلى أن الجهاز الفني بقيادة زين الدين زيدان في انتظار تطورات اللاعب خلال الفترة المقبلة.



ولعب رودريجيز في مباراة بلد الوليد أساسيًا قبل أن يقوم المدير الفني زين الدين زيدان، بتبديله ونزول البرازيلي فينيسيوس جونيور بدلًا منه، وسط انتقادات لهذا الإجراء، الذي تبين أنه كان بسبب الإصابة فيما بعد.





وعاد خاميس رودريجيز إلى صفوف ريال مدريد في الصيف الحالي، قادمًا من بايرن ميونيخ بعد انقضاء فترة الإعارة التي خاضها مع البافاري، وسط تكهنات كثيرة برحيله عن جدران الفريق، إلا أنه بقي أخيرًا.



أعلن نادي ريال مدريد الإسباني اليوم عن إصابة لاعبه الكولومبي خاميس رودريجيز، وذلك عقب مباراة ريال مدريد أمام بلد الوليد في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لكرة القدم.