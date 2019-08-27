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منوعات

شاطئ استرالي يتحول إلى مقبرة لـ 40 كانجرو حاولوا الهروب من حريق .. فيديو

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 02:33 ص
صدى البلد
أحمد شريف
اصبحت احد الشواطئ الاسترالية مقبرة لأكثر من 40 كانجرو ماتوا أثناء محاولتهم الهرب من حرائق غابات مأساوية.

ووفقًا لصحيفة " ديلي ميل" عثر مجموعة من الطيارين على عشرات الجثث من الكانجرو منتشرة على أحد الشواطئ أثناء تحليقهم فوق جزيرة كوينبي لاند بريبي" يوم الجمعة الماضي.

وأفادت الصحيفة بأن الحيوانات أجبرت على الهروب إلى المياه في محاولة للفرار من حرارة الحريق المندلع بالغابات.

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