فحص 395 طلب تصالح في مخالفات البناء لخدمة المواطنين في الغربية

أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عن تلقى الوحدات المحلية 395 طلب تصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .



تقدم للتصالح ( بمركز السنطة 205 مواطنين – مركز بسيون 168 مواطنا – مركز طنطا 20 مواطنا – حي ثان طنطا مواطنان).



وجه محافظ الغربية بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين خلال تلقى طلبات التصالح مع وضع الإرشادات الخاصة بالتقديم في أماكن واضحة للمواطنين.



وأشار الى أنه تم الانتهاء من تشكيل جميع اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في (عدد 2 لجنة فنية بكل من المراكز والمدن والأحياء من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع - أمانة فنية بمراكز المدن تضم مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومهندس المنطقة - أربع لجان فنية بالمحافظة تضم ممثلا عن الوحدات المحلية بدرجة مدير عام واثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية - تشكيل لجنة بكل من الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة لنظر التظلمات في حالة رفض التصالح .



كما أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تسهيل الإجراءات ، مطالبًا المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في يناير 2020 م .

