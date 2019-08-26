ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فحص 395 طلب تصالح في مخالفات البناء لخدمة المواطنين في الغربية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:44 م
اللواء مهندس هشام
اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية
أحمد على
أعلن اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية عن تلقى الوحدات المحلية 395 طلب تصالح في مخالفات البناء وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية الخاص بفتح باب تلقى طلبات التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها .

تقدم للتصالح ( بمركز السنطة 205 مواطنين – مركز بسيون 168 مواطنا – مركز طنطا 20 مواطنا – حي ثان طنطا مواطنان).

وجه محافظ الغربية بتسهيل كافة الإجراءات على المواطنين خلال تلقى طلبات التصالح مع وضع الإرشادات الخاصة بالتقديم في أماكن واضحة للمواطنين.

وأشار الى أنه تم الانتهاء من تشكيل جميع اللجان المختصة بتنفيذ إجراءات قانون التصالح والتي تمثلت في (عدد 2 لجنة فنية بكل من المراكز والمدن والأحياء من غير العاملين بها للبت في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع - أمانة فنية بمراكز المدن تضم مدير الإدارة الهندسية ومدير التنظيم ومهندس المنطقة - أربع لجان فنية بالمحافظة تضم ممثلا عن الوحدات المحلية بدرجة مدير عام واثنين من المقيمين العقاريين المعتمدين من هيئة الرقابة المالية وممثل عن الهيئة العامة للخدمات الحكومية - تشكيل لجنة بكل من الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بدائرة المحافظة لنظر التظلمات في حالة رفض التصالح .

كما أكد محافظ الغربية على متابعته المستمرة لملف التصالح في مخالفات البناء للتأكد من تسهيل الإجراءات ، مطالبًا المواطنين بضرورة الإسراع في تقديم طلبات التصالح قبل انتهاء المدة المحددة في يناير 2020 م .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء في الغربية

لتقنين أوضاعها.. الجيزة تعلن بدء تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء

التنمية المحلية تحدد قيمة التصالح على مخالفات البناء.. فيديو

محافظ بني سويف: بدء تفعيل قانون التصالح في مخالفات البناء

محافظ المنوفية يعقد ورشة عمل للتعريف بقانون التصالح في مخالفات البناء

تذليل العقبات..محافظ القليوبية يحدد شروط التصالح مع مخالفات المباني

ترشيحاتنا

بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة الدبلومات الفنية 2019 الدور الثاني عبر هذا الرابط

ببطن مكشوف.. ميرهان حسين بملابس البيت

تامر أمين ينهي إجراءات عضويته بنقابة الإعلاميين .. صور

شاهد..وصول جثمان اللاعب ممدوح هاشم لمسجد الحصرى

اتحاد الكرة يكشف كواليس اختيار المدير الفني الجديد للمنتخب

لتصحيح المسار.. محسن صالح يوجه نصيحة لـ مسئولي الكرة المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صغرت أنفها.. صور تؤكد خضوع حلا شيحة لعملية تجميل

فقد حياته خلال ثوان.. الطفل ياسين قتلته أيادي الإهمال بعد سقوطه فى بالوعة

بنظارة شمس مرايات .. منة فضالى فى أحدث ظهور لها