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أخبار العالم

ترامب يلوح بتهدئة مع الصين ويؤكد إبرام اتفاق تجاري معها

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 05:27 م
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
أحمد سيف الدين
أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الإثنين، تضرر الصين كثيرًا في الأشهر الماضية؛ بسبب الرسوم الأمريكية التجارية. 

وأكد الرئيس الأمريكي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن بكين تريد التوصل إلى اتفاق تجاري مع واشنطن. 

وقال الرئيس الأمريكي إن الولايات المتحدة حصلت على 100 مليار دولار بفضل الرسوم التجارية على الصين، مشددا على أن الرئيس الصيني لا يستطيع تحمل خسارة 3 ملايين وظيفة في بلاده.

وقال الرئيس الأمريكي أن أمريكا وصلت إلي حالة تهدئة مع الصين، وجاري معالجة الحرب التجارية بين البلدين. 

وشدد الرئيس الأمريكي على أنه ليس راضيا عن الاقتراحات المطروحة لإصلاح منظمة التجارية العالمية. 

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