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محافظات

محافظ الغربية: غلق 7 عيادات ومعامل طبية تعمل بدون ترخيص

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 06:04 م
صدى البلد
أحمد على
قرر اللواء مهندس هشام السعيد محافظ الغربية غلق 7 عيادات ومعملين ومركز تخصصي للطب النفسي وعلاج الإدمان ، كما تمت الموافقة على ترخيص تسع عيادات خاصة.

جاء ذلك بناءً على تكليف مديرية الشئون الصحية بالغربية بالمرور المفاجئ من خلال اللجان الطبية على المؤسسات الطبية الحكومية والخاصة ومخازن الأدوية ومكاتب رعاية الطفل ومكاتب الصحة وسلاسل التبريد ومخازن الطعوم .

وشدد محافظ الغربية على تفعيل دور اللجان الطبية ومرورها الدوري والمفاجئ على كافة المؤسسات الطبية بالمحافظة لمراجعة الإشتراطات الطبية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى السياق ذاته؛ أصدر محافظ الغربية توجيهاته لوكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الرقابية على كافة المؤسسات الطبية لضبط المخالفين وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. مشيرًا إلى تقديم المحافظة كافة سبل الدعم لتوفير الرعاية الصحية لكافة المواطنين مع عدم التغاضي على أي مخالفات قد تضر بسلامة وصحة المواطنين.

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