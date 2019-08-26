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محافظات

خبير سياحي: متحف آثار الغردقة إضافة جديدة في قطاع السياحة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:00 م
متحف آثار الغردقة
متحف آثار الغردقة
إبراهيم جادالله
قال عصام على الخبير السياحي بالبحر الأحمر إن متحف آثار الغردقة هو إضافة جديدة ومهمة في القطاع السياحى بالبحر الأحمر، مشيرًا إلى أنه سيكون في مقدمة برامج المزارات السياحية لشركات السياحة للوفود القادمة للبحر الأحمر في جميع مدنها المختلفة.

وأضاف أن افتتاح متحف آثار الغردقة نهاية العام الحالي يؤكد دعم الدولة للقطاع السياحي الذي يشهد تطورات كبيرة خلال الفترة الماضية وفي ظل القيادة السياسية الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

وأشار الخبير السياحي وجود قطع آثار أصلية تحكي تاريخ محافظة البحر الأحمر داخل متحف بالمحافظة سيكون أكبر دعاية ترويجية للسياحة في البحر الأحمر، مؤكدا أنه يفتح أسواق سياحية جديدة في المحافظة مثل السياحة العلاجية والشاطئية، مشددا على أهمية دور القطاع الخاص في تلك المشروعات المهمة التى يعزز ويرفع من شأن مصر خلال الفترة الحالية.

جدير بالذكر تفقد ظهر اليوم الإثنين، اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر الأعمال الإنشائية التي تتم بمتحف الآثار بمدينة الغردقة تمهيدًا لافتتاحه قبل نهاية العام الحالي، والذى يعد أول متحف يتم افتتاحه بالشراكة مع القطاع؛ والذي يضم 1000 قطعة أثرية أصلية متنوعة تحكي تراث البحر الأحمر.

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