شاهد.. رسالة من احمد الفيشاوى إلى والده في قبره

نشر الفنان احمد الفيشاوى صورة لوالده الفنان فاروق الفيشاوى عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام حيث يتذكر فيه الفنان الراحل والذى وافته المنية منذ فترة قصيرة.



وعلق الفنان احمد الفيشاوى على الصورة "كان مبهج .. الله يرحمه"، وانهالت عليه عديد من التعليقات الإيجابية من جانب متابعيه، ولعل أبرزها "انسان فنان وكان قمر"، كما قال آخر "خسارة للسينما المصرية الله يرحمه".



يذكر أن يعرض حاليًا للفنان احمد الفيشاوى فيلم "ولاد رزق 2" الذى يشارك فى بطولته مع احمد عز ونسرين امين واحمد داود وعمرو يوسف وكريم قاسم وباسم سمرة وتاليف صلاح الجهينى واخراج طارق العريان.



وينتظر الفنان احمد الفيشاوى عرض فيلمه الجديد "يوم مصرى" الذى يشارك فى بطولته مع خالد النبوى وحنان مطاوع واخراج ايمن مكرم.