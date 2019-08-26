البيئة: رفع المخلفات في مشتهر بمركز طوخ

قامت وزارة البيئة من خلال فرعها الإقليمى بالقاهرة الكبرى بفحص الشكوى الواردة بشأن تضرر المواطنين من تراكمات القمامة بمدخل مشتهر بمركز طوخ بمحافظة القليوبية حيث وجهت وزيرة البيئة بسرعة التعامل مع هذه التراكمات بعد إطلاعها على الشكوى.



كما وجهت أيضا بسرعة التنسيق لرفع التراكمات مع التنبيه بعدم السماح بتراكم المخلفات فى المنطقة ورفعها أول بأول فى حال استخدامها كمحطة مناولة.



وتم رفع كافة التراكمات بالتعاون مع مجلس مدينة طوخ كما قام فرع البحيرة بالتفتيش على مصنع تدوير القمامة بكوم حمادة وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة كذلك قام الفرع برصد مستوى الضوضاء بالبيئة المحيطه بعدد من الأماكن بمدينة دمنهور.

