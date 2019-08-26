عاجل.. اصطدام طائرتين سعودية و إثيوبية في جدة

أفادت وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، باصطدام طائرتين سعودية وإثيوبية في جدة.





وذكرت وسائل إعلام سعودية نقلا عن مصادر أن حادث اصطدام بين جناح طائرة تابعة للخطوط الجوية السعودية، وأخرى إثيوبية وقع في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة.





ونقلت صحيفة "عاجل" عن المصادر قولها إن جناح الطائرة التابعة للخطوط الجوية السعودية - رحلة رقم 1056- المتجهة من جدة إلى الرياض، اصطدم بجناح طائرة إثيوبية أثناء استعدادها للتحرك إلى مدرج الإقلاع.





وأشارت المصادر إلى أن الحادث الذي وقع، أمس الأحد، حدث خلال دفع العربة الخاصة بالطائرات لطائرة الخطوط السعودية، التي اصطدمت بأخرى إثيوبية كانت متوقفة.



